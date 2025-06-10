Экзамен по русскому для мигрантов переведут в онлайн с 2026 года

С 1 января 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов в России будет проводиться исключительно в компьютерной или дистанционной форме. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в ходе заседания думского комитета по науке и высшему образованию.

По его словам, новая модель экзамена ориентирована на цифровые технологии и уже проходит тестирование на базе платформы искусственного интеллекта, разработанной Томским государственным университетом.