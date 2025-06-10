Экзамен по русскому для мигрантов переведут в онлайн с 2026 года
С 1 января 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов в России будет проводиться исключительно в компьютерной или дистанционной форме. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в ходе заседания думского комитета по науке и высшему образованию.
По его словам, новая модель экзамена ориентирована на цифровые технологии и уже проходит тестирование на базе платформы искусственного интеллекта, разработанной Томским государственным университетом.
Эта система используется в пилотном режиме в регионах Сибирского федерального округа, в Луганской Народной Республике, а также в нескольких других субъектах.
Власти рассматривают также возможность включения устной части в структуру экзамена. Представители Минобрнауки подчеркнули, что изменения направлены на повышение прозрачности и единообразия процедур оценки знаний мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru