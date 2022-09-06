«Экстремальные условия»: Метеоролог рассказал, что спасло урожай от засухи

Августовская засуха не оказал влияние на урожай, потому что обильные осадки были весной и в июне, которые позволил почве накопить влагу, заявил в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«Мы смотрим на Европу, в которой в июле вообще было что-то невозможное, когда Лондон и Париж в один день дали температуру выше +40 градусов, чего в британской столице не было никогда. При этом полмиллиарда людей в Китае испытывали засуху этим летом. На юго-западе США экстремально засушливые условия наблюдаются более 2,5 лет - они называют это мегазасухой. И там уже уровень воды в водохранилищах упал до небывало низкого уровня. Северное полушарие этим летом «отличилось»: засухи случились на огромных пространствах. Нас спасло и дало возможность вырастить урожай то, что у нас было обильное, хорошее увлажнение весной и в июне. Вот это дало возможность посевам набрать силу, и засушливые условия в августе уже не влияли на урожай», - сказал Шувалов.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов назвал в эфире НСН два климатических тренда, влияющих на погоду.

