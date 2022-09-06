«Экстремальные условия»: Метеоролог рассказал, что спасло урожай от засухи
Обильные осадки весной и в июне помогли вырастить урожай российским фермерам, сказал в эфире НСН метеоролог Александр Шувалов.
Августовская засуха не оказал влияние на урожай, потому что обильные осадки были весной и в июне, которые позволил почве накопить влагу, заявил в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
{{related_post_vnPbrFAHN}}
«Мы смотрим на Европу, в которой в июле вообще было что-то невозможное, когда Лондон и Париж в один день дали температуру выше +40 градусов, чего в британской столице не было никогда. При этом полмиллиарда людей в Китае испытывали засуху этим летом. На юго-западе США экстремально засушливые условия наблюдаются более 2,5 лет - они называют это мегазасухой. И там уже уровень воды в водохранилищах упал до небывало низкого уровня. Северное полушарие этим летом «отличилось»: засухи случились на огромных пространствах. Нас спасло и дало возможность вырастить урожай то, что у нас было обильное, хорошее увлажнение весной и в июне. Вот это дало возможность посевам набрать силу, и засушливые условия в августе уже не влияли на урожай», - сказал Шувалов.
Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов назвал в эфире НСН два климатических тренда, влияющих на погоду.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Автомобилисты стали массово отказываться от ОСАГО
- Комендант Бердянска был госпитализирован после взрыва
- В Минздраве назвали число россиян с алкогольной зависимостью
- Янковский предложил провести вместо «Кинотавра» «Фестиваль — и точка»
- Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций
- Россельхозбанк выяснил, что Россия к концу года обеспечит себя собственными устрицами
- Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании
- Путин призвал возродить курортную зону на Каспии
- Минобороны РФ: 53-й механизированная бригада ВСУ отказалась выполнять приказы Киева
- «Позорище и дно». Захарова оценила слова Борреля о России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru