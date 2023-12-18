Экстремальное потепление придет в Россию 18 декабря

Жителей ряда российских регионов ждет экстремально теплая погода в ближайшие дни. Об этом сообщили «Метеоновости» со ссылкой на специалистов центра «Фобос».

В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков

По данным синоптиков, причиной аномалии станет хорошо прогревшийся воздух, который будет поступать на юг России, где осадки перейдут в небольшие дожди, а столбики термометров поднимутся выше климатической нормы. Кроме того, потепление затронет берега Средней Волги и северо-запад России. Метеорологи подчеркнули, что потепление не коснется лишь Заполярья.

В Центральную Россию теплый воздух придет с Атлантики, отметили метеорологи. Здесь зима приобретет «еврохарактер» с небольшими осадками и дневной температурой 0…+5. В Москве столбики термометров днем 18 декабря покажут +1…+3 градуса, 19 и 20 декабря потеплеет еще на пару градусов, что более чем на пять градусов выше климатической нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве пал снежный рекорд для 15 декабря, державшийся 104 года.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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