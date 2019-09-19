Полиция задержала шамана, идущего «изгонять Путина»

Шаман из Якутии Александр Габышев, который направляется в Москву для проведения обряда «изгнания Путина» задержан сегодня утром полицией на границе с Иркутской областью. Как рассказал изданию Znak.com один из сопровождавших, операцию провели сотрудники МВД, приехавшие на двух автобусах.

Задержание было проедено у одной из федеральных трассы, когда шаман и группа последователей остановились на ночевку лагерем. Задержанного вместе с тележкой и увезли по направлению к Улан-Удэ. В отношении Габышева может быть возбуждено уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества». В сети появилось видео с рассказом одного из активистов про задержание.