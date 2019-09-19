Полиция задержала шамана, идущего «изгонять Путина»
Шаман из Якутии Александр Габышев, который направляется в Москву для проведения обряда «изгнания Путина» задержан сегодня утром полицией на границе с Иркутской областью. Как рассказал изданию Znak.com один из сопровождавших, операцию провели сотрудники МВД, приехавшие на двух автобусах.
Задержание было проедено у одной из федеральных трассы, когда шаман и группа последователей остановились на ночевку лагерем. Задержанного вместе с тележкой и увезли по направлению к Улан-Удэ. В отношении Габышева может быть возбуждено уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества». В сети появилось видео с рассказом одного из активистов про задержание.
Ранее на границе с Бурятией проходу Габышева хотели помешать местные шаманы из общества «Тэнгэри», а возле Улан-Удэ полицейские отобрали у него два обозных автомобиля и задержали одного из его сторонников.
Такие действия правоохранителе вызвали протест местных жителей, которые утроили митинг в поддержу шамана в столице Бурятии. Люди также требовали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ.
Жителю якутского села Александру Габышеву 51 год. По его словам, идея похода для изгнания «демонов» пришла к нему после смерти жены. Он утверждает, что перед тем, отправиться в путь, по повелению свыше он обучился в лесу воинскому искусству и древним песнопениям – алгысам.
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