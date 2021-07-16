Эксперты выявили 170 фейковых сайтов с услугами по соцвыплатам

Около 170 поддельных сайтов по предоставлению социальных выплат выявлено в сети за первую половину текущего месяца. Мошенники обещали на этих ресурсах оформить пособия, в том числе на учеников школ. Об этом сообщил РИА Новости директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

По его словам, интернет-злоумышленники активизировались на фоне объявленных президентом РФ «школьных выплат». С 15 июля начался приём заявлений на выплаты родителям школьников по 10 тысяч рублей. Причём, по словам специалиста, поддельные сайты, которые бы были посвящены только этим выплатам, пока не обнаружены.

На фейковых сетевых ресурсах речь идет, как правило, о неких посреднических юридических услугах в получении пособий. Злоумышленники просят оплатить комиссию за эту помощь, либо похищают данные с карты пользователя, которые он ввел на мошенническом сайте. В итоге после оплаты комиссии никаких выплат на счет пользователя не поступает.

