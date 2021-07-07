Эксперты узнали самую частую причину увольнений в России
Одна из самых главных причин для увольнения сотрудника в России – недостаточно высокая зарплата. Таковы данные, собранные аналитическим центром НАФИ и Лабораторией исследования рынка труда НИУ ВШЭ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Треть опрошенных работодателей в нашей стране отмечают в своих компаниях средний или высокий уровень текучести кадров из-за неудовлетворенности сотрудников уровнем зарплаты. Об этом рассказали более 40% респондентов. Опрос проводился в мае этого года среди представителей российских компаний (руководителей и сотрудников отделов по работе с персоналом).
В ходе исследования стали известны и другие причины «текучки»: несоответствие знаний и навыков должностным обязанностям, неудобный рабочий график, проблемы с проездом до места работы, сложности в коллективе, ненормированный рабочий день.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в России.
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