Эксперты узнали самую частую причину увольнений в России

Одна из самых главных причин для увольнения сотрудника в России – недостаточно высокая зарплата. Таковы данные, собранные аналитическим центром НАФИ и Лабораторией исследования рынка труда НИУ ВШЭ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Треть опрошенных работодателей в нашей стране отмечают в своих компаниях средний или высокий уровень текучести кадров из-за неудовлетворенности сотрудников уровнем зарплаты. Об этом рассказали более 40% респондентов. Опрос проводился в мае этого года среди представителей российских компаний (руководителей и сотрудников отделов по работе с персоналом).

В ходе исследования стали известны и другие причины «текучки»: несоответствие знаний и навыков должностным обязанностям, неудобный рабочий график, проблемы с проездом до места работы, сложности в коллективе, ненормированный рабочий день.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в России.



