Эксперты спрогнозировали рост турпотока из России в Турцию в 2021 году

Поток российских туристов в Турцию – при удачном стечении обстоятельств – в 2021 году может увеличиться на 20-25% по сравнению с летним сезоном 2020-го. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет ТАСС.

«Если Турция не станет запрашивать ПЦР-тест, то в будущем летнем сезоне и, возможно, к осени она станет первым номером с точки зрения выездного туризма для россиян. Если все пойдет удачно, сезон [2021] начнется в мае, и в сравнении с 2020 годом поток вырастет на 20-25%», - полагает Ломидзе.

Она также подчеркнула, что в текущем году спрос на заграничные туры в России упал на 70%". Наши соотечественники больше склонялись к отдыху на юге страны, на черноморском побережье.