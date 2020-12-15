Эксперты спрогнозировали рост турпотока из России в Турцию в 2021 году
Поток российских туристов в Турцию – при удачном стечении обстоятельств – в 2021 году может увеличиться на 20-25% по сравнению с летним сезоном 2020-го. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет ТАСС.
«Если Турция не станет запрашивать ПЦР-тест, то в будущем летнем сезоне и, возможно, к осени она станет первым номером с точки зрения выездного туризма для россиян. Если все пойдет удачно, сезон [2021] начнется в мае, и в сравнении с 2020 годом поток вырастет на 20-25%», - полагает Ломидзе.
Она также подчеркнула, что в текущем году спрос на заграничные туры в России упал на 70%". Наши соотечественники больше склонялись к отдыху на юге страны, на черноморском побережье.
Между тем, накануне Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в стране на период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС. Согласно заявлению турецкого лидера комендантский час должен будет соблюдаться с 21 вечера 31 декабря до 5 утра 4 января, пишет Ura.ru.
Ранее президент Турции объявил о новых антикоронавирусных ограничениях. Так, в стране закрыли бани, сауны, бассейны и спортзалы, а в торговые центры допускается только определённое количество посетителей и только по цифровому коду. Кафе и рестораны работают только на вынос.
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