Стало известно, куда россияне чаще всего летали в 2020 году

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий подвел итоги 2020 года. Эксперты рассказали о самых популярных авианаправлениях внутри страны. Как отмечает Туту.ру, в топ-5 вошли перелеты в Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапу и Минеральные Воды.

Также в списке, в частности, оказались перелёты в Санкт-Петербург, Калининград, Уфа, Новосибирск, Мурманск и Саратов.

Средний чек за перелет по России в уходящем году составил, по предварительным данным, 6 692 рубля за билет в одну сторону. А это на 15% меньше, чем год назад.