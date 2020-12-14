Стало известно, куда россияне чаще всего летали в 2020 году

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий подвел итоги 2020 года. Эксперты рассказали о самых популярных авианаправлениях внутри страны. Как отмечает Туту.ру, в топ-5 вошли перелеты в Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапу и Минеральные Воды.

Также в списке, в частности, оказались перелёты в Санкт-Петербург, Калининград, Уфа, Новосибирск, Мурманск и Саратов.

Средний чек за перелет по России в уходящем году составил, по предварительным данным, 6 692 рубля за билет в одну сторону. А это на 15% меньше, чем год назад.

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А ранее стало известно, что российским туристам хотят разрешить переносить туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ, подготовленном Ростуризмом. Одной из причин такого решения стали ограничительные меры, введенные на новогодние каникулы в Санкт-Петербурге.

Ранее предполагалось, что туристическим кэшбеком можно будет воспользоваться до 10 января 2021 года.

В конце ноября сообщалось, что популярность туров с кэшбэком по России заметно растет. Самая высокая доля заявок пришлась на южные территории страны, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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