Ракова рассказала о стажировке в базе службы занятости для студентов колледжей и вузов
Студентам и выпускникам московских колледжей и вузов подготовлены более 1,6 тысячи предложений о стажировке. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Сегодня крупнейшие столичные компании предлагают начинающим специалистам возможность попробовать свои силы в самых разных направлениях — от ИТ и промышленной отрасли до торговли и сферы услуг», - сказала она.
Ракова добавила, что подготовиться к встрече с работодателем кандидатам помогают карьерные консультанты и эксперты службы занятости.
Больше всего возможностей для старта карьеры предлагают компании в сфере IT и телекоммуникаций, отметила она. А трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru