Ракова рассказала о стажировке в базе службы занятости для студентов колледжей и вузов

Студентам и выпускникам московских колледжей и вузов подготовлены более 1,6 тысячи предложений о стажировке. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Сегодня крупнейшие столичные компании предлагают начинающим специалистам возможность попробовать свои силы в самых разных направлениях — от ИТ и промышленной отрасли до торговли и сферы услуг», - сказала она.

Ракова добавила, что подготовиться к встрече с работодателем кандидатам помогают карьерные консультанты и эксперты службы занятости.

Больше всего возможностей для старта карьеры предлагают компании в сфере IT и телекоммуникаций, отметила она. А трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы.

