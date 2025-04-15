Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили вместо новых
Количество продаж новых автомобилей упало на 18% с января по март 2025 года, на рынке подержанных автомобилей это число снизилось на 12%, заявил аналитик автомобильного портала «Дром» Сергей Лагурёв в интервью «Российской газете».
Эксперт отметил, что высокая ключевая ставка лишила россиян возможности взять доступный кредит на автомобиль, а растущие цены на машины отбили желание покупать их прямо сейчас.
Почти во всех регионах России количество сделок упало от 5 до 25%. Единственное исключение — Приволжский федеральный округ. Там наблюдается рост на 5%, добавили аналитики портала «Дром».
Ранее сообщалось, что Kia планирует продать в России 50 тысяч машин до конца года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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