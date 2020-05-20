Эксперты: Россия выходит из карантина с учетом лучших практик мира

Способы постепенного снятия ограничений в России, введённых из-за опасности распространения коронавируса, соответствуют лучшим практикам в мире. Такой вывод сделан в аналитическом обзоре дорожных карт зарубежных стран по выходу из карантина. Документ подготовлен Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), передает ТАСС.

В частности, отмечается, что в среднем большинство государств сохраняли карантинные меры в течение 50-60 дней. Также большинство вариантов по снятию ограничений предполагают несколько этапов. Еще одна важная составляющая всех лучших мировых практик - акцент на оценку развития ситуации, а не на точные даты этапов.

В мире при снятии ограничений учитывают две ключевые составляющие - сокращение распространения вируса, числа инфицированных и госпитализированных, а также возможность нормального функционирования системы здравоохранения в сложившихся условиях.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обозначила критерии трех этапов снятия ограничительных мер в России. Конкретное решение будет принимать глава каждого отдельного региона. В случае осложнения ситуации с COVID-19 ограничения могут возобновиться на любом этапе.

