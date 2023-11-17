Эксперты: Россия не поддержит отказ от отдельных видов топлива на климатическом саммите

Представители России на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае будут жестко отстаивать позицию, отвергающую принуждение к отказу от каких-либо видов топлива, сообщает «ФедералПресс».

Конференция пройдет на фоне тревожных сообщений о том, что период с ноября прошлого года по октябрь 2023 года признан самым теплым на планете за всю историю наблюдений. Дискуссия будет непростой.

«К сожалению, мир не достиг тех целей, которые себе ставил, поэтому COP ожидается очень сложный. На нас будет колоссальное давление общества», - отметил в преддверии конференции в Дубае (пройдет с 30 ноября по 12 декабря) спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Позиции стран-участниц расходятся как по вопросам финансирования «Фонда потерь и ущерба», так и о месте проведения следующей конференции – «все друг друга заблокировали». Группа экспертов, в числе которых представители Общественного совета при Минприроды РФ и специалисты по экологии, считает эти пункты вопросами второго порядка, призывая обсуждать конкретные меры по снижению антропогенного влияния на климат.

Представители России постараются донести до участников конференции в Дубае ключевые принципы, учтенные в новой, подписанной президентом РФ Климатической доктрине нашей страны.

