Эксперты: Российские компании начали отказываться от лицензионной музыки
Владельцы российских кафе, ресторанов, магазинов начали отказываться от покупки каталогов иностранной музыки, за которые необходимо выплачивать лицензионные отчисления. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис Cubic Music.
По данным экспертов, компании все чаще предпочитают не покупать каталоги музыки, вовсе не платить за ее использование либо пользоваться произведениями международных лейблов, российских и иностранных композиторов с уже выкупленными правами. В марте-мае число заказчиков каталогов, за которую ежемесячно нужно отчислять авторские вознаграждения в Российское авторское общество (РАО) и Всемирную организацию интеллектуальной собственности, уменьшилось в 2,4 раза в годовом выражении.
Cubic Music объясняет сложившуюся ситуацию уходом из России лейблов (Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group) и новыми правилами выплат зарубежным правообладателям.
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