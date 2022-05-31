Эксперты: Российские компании начали отказываться от лицензионной музыки

По данным экспертов, компании все чаще предпочитают не покупать каталоги музыки, вовсе не платить за ее использование либо пользоваться произведениями международных лейблов, российских и иностранных композиторов с уже выкупленными правами. В марте-мае число заказчиков каталогов, за которую ежемесячно нужно отчислять авторские вознаграждения в Российское авторское общество (РАО) и Всемирную организацию интеллектуальной собственности, уменьшилось в 2,4 раза в годовом выражении.

Cubic Music объясняет сложившуюся ситуацию уходом из России лейблов (Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group) и новыми правилами выплат зарубежным правообладателям.

