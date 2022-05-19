Звезды эстрады создадут Российскую музыкальную ассоциацию
19 мая 202212:34
Отечественные звезды эстрады создадут Российскую музыкальную ассоциацию. Об этом сообщил народный артист РФ, певец Николай Басков.
«Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации», — рассказал артист на пресс-конференции в ТАСС.
Новая организация объединит выступающих против отмены русской культуры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Минобороны: За сутки в плен сдался еще 771 боец с «Азовстали»
- Звезды эстрады создадут Российскую музыкальную ассоциацию
- Эрдоган: Турция скажет «нет» членству Швеции и Финляндии в НАТО
- Сенатор Клишас заявил о полном провале импортозамещения в России
- Великобритания ввела санкции против трёх российских авиакомпаний
- Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года
- СМИ сообщили о стрельбе в школе в немецком Бремерхафене
- Минздрав не исключает новой волны COVID-19
- СМИ: На Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию ВС России
- Газету «Ведомости» будут печатать на белой бумаге
19 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru