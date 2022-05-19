Звезды эстрады создадут Российскую музыкальную ассоциацию

Минобороны РФ: Более 770 военных Украины сдались в плен на «Азовстале» Киев удерживает в порту Измаила 77 гражданских моряков РФ В Польше заочно арестовали российского диспетчера по делу о крушении Ту-154 под Смоленском Законопроект о детском движении «Большая перемена» внесён в Госдуму Спутник Минбороны РФ запущен с Плесецка