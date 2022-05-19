Звезды эстрады создадут Российскую музыкальную ассоциацию

Отечественные звезды эстрады создадут Российскую музыкальную ассоциацию. Об этом сообщил народный артист РФ, певец Николай Басков.

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«Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации», — рассказал артист на пресс-конференции в ТАСС.

Новая организация объединит выступающих против отмены русской культуры.

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ФОТО: Инстаграм аккаунт Николая Баскова
ТЕГИ:МузыкаНиколай Басков
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