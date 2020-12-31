Эксперты Роспотребнадзора посоветовали готовить майонез для заправки салатов самостоятельно
В Роспотребнадзора советуют готовить майонез для заправки салатов самостоятельно, сообщает ведомство на своем сайте.
Отмечается, что это поможет снизить калорийность блюд. При этом обилие зеленых листьев «не делает блюда автоматически низкокалорийными и полезными».
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать майонез в магазине. Его срок хранения не должен быть больше 30-45 дней при температуре не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре от 10 до 18 градусов.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала ранее на пресс-конференции НСН, как приготовить здоровое оливье. По ее словам, майонез можн сделать самим из желтков яйца, горчицы, оливкового масла, соли, специй и лимонной кислоты, а картофель можно заменить на топинамбур, он богат клетчаткой. Соленые огурцы можно заменить свежими, а вместо колбасы можно положить мясо курицы или индейки, а майонез можно заменить кисло-молочными йогуртами, добавила диетолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru