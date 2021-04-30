Эксперты Роскачества предостерегли от излишеств в употреблении кагора
Эксперты Роскачества считают, что лучший кагор производят в Крыму и Севастополе, а также на Таманском полуострове Кубаньи и в Дербенте (Южный Дагестан), сообщает пресс-служба ведомства.
Руководитель экспертной группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян заявил, что главными достоинствами качественного кагора являются сложный аромат и баланс во вкусе. При этом напиток должен быть насыщенного тёмно-красного цвета, почти непрозрачным, а во вкусе - излишне терпким ил приторным.
В ведомстве отметили, что креплёное (ликёрное) вино из красных сортов винограда, коим и является кагор, следует пить слегка охлаждённым до 16-18 градусов, и сопровождать его традиционными пасхальными сладостями.
Директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева добавила, что кагор изначально создавался как напиток причастия и часть церковного обряда, поэтому злоупотребления данным вином неуместны.
Ранее специалист экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» Елена Менячихина рассказала, что при покупке красителей для яиц в торговых сетях следует выбирать продукцию с наименьшим содержанием пищевых добавок, сообщает RT.
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