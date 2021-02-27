Эксперты рекомендовали одобрить применение вакцины Johnson & Johnson в США

По данным телекомпании СNN, эксперты консультативного комитета FDA по вакцинам и биологическим продуктам проголосовали за одобрение применения препарата для людей старше 18 лет.

Если регулятор сертифицирует вакцину Janssen, она станет третьим препаратом от коронавируса, разрешенным к применению в США.

Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины в Соединенных Штатах 5 февраля. Однокомпонентная вакцина компании показала эффективность в 66% для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 и 85% — для предотвращения тяжелого течения болезни.

Кроме того, корпорация подала заявку на одобрение экстренного применения вакцины Janssen во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

