Эксперты рекомендовали одобрить применение вакцины Johnson & Johnson в США
Консультанты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) рекомендовали регулятору одобрить экстренное применение вакцины от коронавируса, разработанной подразделением корпорации Johnson & Johnson компанией Janssen Cilag International.
По данным телекомпании СNN, эксперты консультативного комитета FDA по вакцинам и биологическим продуктам проголосовали за одобрение применения препарата для людей старше 18 лет.
Если регулятор сертифицирует вакцину Janssen, она станет третьим препаратом от коронавируса, разрешенным к применению в США.
Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины в Соединенных Штатах 5 февраля. Однокомпонентная вакцина компании показала эффективность в 66% для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 и 85% — для предотвращения тяжелого течения болезни.
Кроме того, корпорация подала заявку на одобрение экстренного применения вакцины Janssen во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
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