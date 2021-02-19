Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на одобрение вакцины от коронавируса

Отмечается, что экспериментальная однокомпонентная вакцина Janssen может быть включена в перечень препаратов для экстренного применения. Американская компания предоставила ВОЗ предварительные оценки безопасности и эффективности вакцины, основанные на данных третьей фазы клинических исследований.

В конце января в Johnson & Johnson сообщили, что в ходе третьей фазы испытаний в США и за пределами страны вакцина продемонстрировала эффективность до 85%.

Ранее в ВОЗ разрешили экстренное применение вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

