Эксперты рассказали об уходе за ёлками дома
Стало известно, как выбрать новогоднее дерево на елочном базаре и об уходе за ним, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов.
Перед покупкой следует изучить ассортимент и цены, а также найти свежесрубленное дерево, которое не осыплется сразу после покупки. Стоит обратить внимание на ствол, который должен быть ровным и толстым, без повреждений. С тонким стволом новогоднее дерево не простоит долго.
Также нужно обращать внимание на ветки, которые должны хорошо гнуться и не ломаться. Иголки должны быть насыщенного цвета, не осыпаться. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата означают, что дерево было срублено давно.
После покупки ёлки не стоит распаковывать ее сразу, лучше дать постоять два-три часа в прохладном месте. Также стоит спилить два-три сантиметра от сруба. На сутки дерево лучше поместить в ведро с водой, чтобы оно напиталось влагой. Раз в день рекомендуется опрыскивать ветки из пульверизатора.
Ранее руководитель экологического проекта Zeero Дмитрий Артамонов заявил, что срубать столетние деревья ради двухнедельных новогодних каникул «не совсем правильно». По его мнению, «самой логичной» заменой не только живым, но и искусственным ёлкам могут стать деревья, растущие на главных площадях городов.
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