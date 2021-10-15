Эксперты рекомендуют покупать продукты на Новый год уже сейчас
Эксперты советуют покупать продукты на Новый год уже сейчас, поскольку в предновогоднее время россияне столкнутся с традиционными трудностями с продовольствием.
Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова в интервью изданию «Прайм» сообщила, что некоторые позиции перед Новым годом становятся дефицитными. Она рекомендует купить впрок алкоголь, консервы, копчёную колбасу, майонез, соки и шоколад.
Россияне, которые отправятся в магазин в октябре, смогут приобрести продукты дешевле. Также их ждёт большой выбор.
Кроме того, можно закупиться мороженой рыбой и мясом в вакуумной упаковке. А вот красную икру в пластике приобретать сейчас не стоит.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить новые меры по стабилизации цен на продукты. Он подчеркнул, что меры, разработанные правительством ранее, оказались эффективными, но вопросы по ценам на продовольствие все равно возникают. Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову координировать работу по разработке соответствующих мер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Россия и Белоруссия объединят таможенное законодательство
- Новак назвал главную причину высоких цен на газ в Европе
- Гинцбург: Более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот
- Россиян накормят съедобными бактериями
- «Газпром» потерял лидерство в списке самых привлекательных работодателей
- В Москве за ночь выпало почти 30% месячной нормы осадков
- В России сильно выросли цены на лекарства от простуды
- Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро
- Специалисты рассказали о росте цен на одежду
- Эксперты рекомендуют покупать продукты на Новый год уже сейчас
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru