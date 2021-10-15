Эксперты рекомендуют покупать продукты на Новый год уже сейчас

Эксперты советуют покупать продукты на Новый год уже сейчас, поскольку в предновогоднее время россияне столкнутся с традиционными трудностями с продовольствием.

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова в интервью изданию «Прайм» сообщила, что некоторые позиции перед Новым годом становятся дефицитными. Она рекомендует купить впрок алкоголь, консервы, копчёную колбасу, майонез, соки и шоколад.

Россияне, которые отправятся в магазин в октябре, смогут приобрести продукты дешевле. Также их ждёт большой выбор.

Кроме того, можно закупиться мороженой рыбой и мясом в вакуумной упаковке. А вот красную икру в пластике приобретать сейчас не стоит.