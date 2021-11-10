Эколог предложил «самую логичную» замену живым ёлкам на Новый год

Руководитель экологического проекта Zeero Дмитрий Артамонов заявил, что срубать столетние деревья ради двухнедельных новогодних каникул «не совсем правильно», сообщает NEWS.ru.

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По его мнению, «самой логичной» заменой не только живым, но и искусственным ёлкам могут стать деревья, растущие на главных площадях городов.

«Вам ничего не нужно срубать, у вас просто на главной площади растёт замечательная ёлка. На Новый год вы её наряжаете, все вокруг неё ходят хороводами. Самая правильная традиция», - отметил эколог.

Артамонов добавил, что, особенно в небольших городах, можно просто посадить новогоднюю ёлочку, если её нет, и ухаживать за ней, вместо того, чтобы «тащить какую-то искусственную или натуральную».

Ранее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что на площадь Кремля в 2021 году привезут ель из Щелковского района Московской области, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
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