Эколог предложил «самую логичную» замену живым ёлкам на Новый год

По его мнению, «самой логичной» заменой не только живым, но и искусственным ёлкам могут стать деревья, растущие на главных площадях городов.

«Вам ничего не нужно срубать, у вас просто на главной площади растёт замечательная ёлка. На Новый год вы её наряжаете, все вокруг неё ходят хороводами. Самая правильная традиция», - отметил эколог.

Артамонов добавил, что, особенно в небольших городах, можно просто посадить новогоднюю ёлочку, если её нет, и ухаживать за ней, вместо того, чтобы «тащить какую-то искусственную или натуральную».

Ранее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что на площадь Кремля в 2021 году привезут ель из Щелковского района Московской области, сообщают «Невские новости».