Эколог предложил «самую логичную» замену живым ёлкам на Новый год
Руководитель экологического проекта Zeero Дмитрий Артамонов заявил, что срубать столетние деревья ради двухнедельных новогодних каникул «не совсем правильно», сообщает NEWS.ru.
По его мнению, «самой логичной» заменой не только живым, но и искусственным ёлкам могут стать деревья, растущие на главных площадях городов.
«Вам ничего не нужно срубать, у вас просто на главной площади растёт замечательная ёлка. На Новый год вы её наряжаете, все вокруг неё ходят хороводами. Самая правильная традиция», - отметил эколог.
Артамонов добавил, что, особенно в небольших городах, можно просто посадить новогоднюю ёлочку, если её нет, и ухаживать за ней, вместо того, чтобы «тащить какую-то искусственную или натуральную».
Ранее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что на площадь Кремля в 2021 году привезут ель из Щелковского района Московской области, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября
- Путин поручил Минтрансу решить проблему с перевозками грузов на Дальнем Востоке
- Суд над Саакашвили начался в Тбилиси
- Голикова выступила за всеобщую вакцинацию от коронавируса
- Минэнерго будет сдерживать цены на бензин в рамках инфляции
- Британские диетологи рассказали о пользе кофе
- Депутат Авксентьева показала стоимость блюд в буфете Госдумы
- Депутат Госдумы Милонов назвал своих коллег голодранцами
- Голикова сообщила о снижении темпов распространения коронавируса
- Эколог предложил «самую логичную» замену живым ёлкам на Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru