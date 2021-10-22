Эксперты рассказали об источниках социального напряжения в России
Большой разрыв в доходах граждан, неравный доступ к медицинской помощи и разница в жилищных условиях являются основными источниками социального напряжения в России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на итоги исследования Высшей школы экономики (ВШЭ).
Исследователи проводили опросы в 2020 году, отмечает Ura.ru. Большинство респондентов — 67,2% — назвали самым острым неравенство в доходах. На втором месте оказался неравный доступ к медпомощи, на третьем — разные жилищные условия.
Как отмечается в исследовании ВШЭ, Россия сохраняет средние позиции среди стран мира по уровню неравенства основной части населения. В стране нет проблемы крайней бедности, когда речь идет о выживании, и неравенство в России выражено слабее, чем в Китае, США и Бразилии.
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