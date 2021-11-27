Эксперты рассказали о связанной с уплатой налогов мошеннической схеме
Мошенники в преддверии окончания срока оплаты имущественных налогов начали рассылать гражданам фейковые уведомлениями о необходимости платежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.
«На электронную почту пользователей приходили письма без привязки к имени. Жертвам предлагалось успеть уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени. В письме размещалась ссылка, которая вела на различные ресурсы с вредоносным содержанием», — рассказали в BI.ZONE.
Как отметил директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин, мошенники пытаются запугать жертву, используя различные информационные поводы. В частности, злоумышленники имитировали сайт вызывающего доверие госоргана и размещали на нем онлайн-кассу, куда граждане переводили деньги.
Эксперты напомнили, что налоговые платежи необходимо совершать только на сайтах государственных органов или через личный кабинет портала госуслуг.
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