Эксперты рассказали о связанной с уплатой налогов мошеннической схеме

«На электронную почту пользователей приходили письма без привязки к имени. Жертвам предлагалось успеть уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени. В письме размещалась ссылка, которая вела на различные ресурсы с вредоносным содержанием», — рассказали в BI.ZONE.

Как отметил директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин, мошенники пытаются запугать жертву, используя различные информационные поводы. В частности, злоумышленники имитировали сайт вызывающего доверие госоргана и размещали на нем онлайн-кассу, куда граждане переводили деньги.

Эксперты напомнили, что налоговые платежи необходимо совершать только на сайтах государственных органов или через личный кабинет портала госуслуг.

