Эксперты рассказали о любимых маршрутах отцов с детьми

Наиболее популярными направлениями для путешествий отцов с детьми стали Армения, Испания и Молдавия. Такие данные приводит портал OneTwoTrip.

Информация составлена на основе анализа данных пользователей, совершающих поездки с детьми. Отцы с детьми составляют наименьшую категорию - 8,5 процентов. Самое большое число пользователей с детьми составляют женщины - 55,5 процентов, семьи - 36 процентов.

Наибольшее количество российских отцов путешествуют с детьми старше шести лет. Таких 59 процентов.

Самыми востребованными городами для путешествий с детьми у папа стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар. За рубеж отцы везут своих чад обычно в Армению, Испанию, Молдавию, Италию и Таиланд.

Ранее соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации при правительстве РФ Сергей Минделевич заявил НСН, почему все больше загородных детских летних оздоровительных лагерей закрывают.

