Эксперты рассказали, как выбрать самое вкусное мороженое

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать самое качественное мороженое, передает РЕН ТВ.

Как говорится в сообщении специалистов, если сразу после того, как мороженое достали из морозилки, от него легко можно отломить отколоть кусочек, значит это качественный продукт.

Кроме того, наличие кусочков льда на поверхности мороженого является признаком двукратной заморозки, что значительно портит вкус продукта.

По словам специалистов, вкусное мороженое имеет ровную форму и равномерный цвет. Также белый налёт на глазури означает нарушение условий хранения, сообщает АГН «Москва».

Ранее глава Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил НСН, что в России практически невозможно отличить фальсификат от настоящей молочной продукции.

