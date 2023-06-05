Эксперты рассказали, как продавцы обманывают покупателей
Психолог Ирина Щепкина заявила, что рассеянность и спешка покупателя позволяют недобросовестным продавцам обмануть его, не прибегая к скрытым махинациям, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, одним из самых старых и проверенных способов является толстая картонка, которую кладут между товаром и весами - с её помощью продавцы крадут до 10% от стоимости килограмма товара. Также продавцы часто придерживают чашу весов пальцем, что сложно заметить в спешке.
Торговый эксперт А лександр Сидельников указал, что полиэтиленовый пакет на электронных весах также может говорить о намерении обмануть покупателя - при взвешивании продавец его, увеличивая вес товара. Мясо перед продажей мошенники могут обколоть водой с влагоудерживающими агентами, а сухофрукты замочить в сладкой воде — ради увеличения массы.
«Если обнаружили дома обман, не трогайте покупку, а сразу идите с доказательствами к администрации рынка. Не забывайте, что согласно закону «О защите прав потребителей» вы имеете полное право вернуть деньги за товар в случае обманных манипуляций», — в свою очередь добавил юрист Гаяз Хасанов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Минопромторг обсуждает введение запрета на упаковку картофеля, овощей и фруктов в полиэтиленовые сумки-сетки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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