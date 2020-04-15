Эксперты спрогнозировали рост преступности в РФ на фоне пандемии

Пробки на въездах в город и очереди на входах в метро. Первый день пропускного режима в Москве

Кто виноват в пробках: ДПС или водители?

Мэр Москвы признал необходимость автоматизированного контроля

Г.Онищенко: толпа на входе в метро - самое злачное место для распространения коронавируса