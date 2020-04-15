Эксперты спрогнозировали рост преступности в РФ на фоне пандемии

Эксперты прогнозируют рост преступности в РФ, который, по их мнению, станет следствием разорения малого бизнеса и безработицы на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

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В частности, юрист, депутат Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что подтверждение такого прогноза дает закон криминалистики: как только растет безработица, растет и преступность. По его словам, уличные преступления могут увеличиться после смягчения режима самоизоляции и жесткого контроля за передвижением.

Между тем, криминалист, доктор юридических наук Лев Бертовский отметил, что паниковать пока рано. По его мнению, ситуация может значительно стабилизироваться уже в мае.


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ФОТО: pixabay.com
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