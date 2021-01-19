Эксперты прогнозируют обильные снегопады в Центральной России на выходных

Обильные снегопады и гололед ожидаются в ближайшие выходные в Центральном федеральном округе, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Из-за этого может нарушиться жизнеобеспечение регионов ЦФО 23 и 24 января.

Эксперты рекомендуют территориальным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемых опасных погодных явлениях до органов управления.

Синоптики ожидают погодные аномалии в нескольких регионах России

Тем временем, очень теплая погода ожидается в европейской части России 21 января, которая продержится как минимум до субботы.

Это произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики. В четверг потеплеет до -2-4 градусов, в пятницу - оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2-3 градуса.

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ФОТО: РИА Новости/Егор Еремов
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