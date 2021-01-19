Эксперты прогнозируют обильные снегопады в Центральной России на выходных

Тем временем, очень теплая погода ожидается в европейской части России 21 января, которая продержится как минимум до субботы.

Это произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики. В четверг потеплеет до -2-4 градусов, в пятницу - оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2-3 градуса.

