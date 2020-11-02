Эксперты оценили влияние низких температур на коронавирус
Коронавирус при низких температурах замораживается, но в дальнейшем способен восстанавливать свою активность, передает РИА Новости.
При этом снижение температуры угнетает иммунитет человека, в холодное время года реже проветривают помещения, а люди предпочитают находиться дома.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн напомнил, что вирусы могут выжить и при температуре -196 градусов, при которой азот становится жидким. При этом «кучкование» людей в закрытых помещениях будет способствовать заражению.
В России за минувшие сутки выявлены 18 257 случаев нового коронавируса. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Скончались 238 пациентов с ковидом, а выписаны из больниц 10360 человек, у которых ранее был диагностировал коронавирус.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружено в российской столице (4796), а также в Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556).
Как напоминает Ura.ru, Великобритания и Австрия с начала ноября вводят карантин из-за эпидемии коронавируса. Ранее карантин ввели в Германии, Франции и Бельгии.
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