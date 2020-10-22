Эксперты оценили влияние коронавируса на российскую экономику

Сотрудники российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) выпустили доклад, в котором анализируется влияние первой волны пандемии COVID-19 на российскую экономику. Антикризисная политика властей признается в целом современной и эффективной. Выдержки из исследования опубликовало РБК.

При подготовке 740-страничной монографии авторский коллектив взял интервью у нескольких высокопоставленных чиновников, включая вице-премьера Татьяну Голикову, министра труда Антона Котякова, главу МИД Сергея Лаврова, министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Как отмечают эксперты, совокупный объем помощи оказался меньше, чем в большинстве развитых стран (2,7% ВВП), однако более 70% поддержки пошли не на госгарантии, а на реальные субсидии.

Ученые рекомендовали властям заморозить на время кризиса повышение базовой цены на нефть. Эта мера могла бы сохранить больше средств в Фонде национального благосостояния, в который поступают сверхдоходы от нефтегазовой промышленности.

Также в исследовании подчеркивается, что наиболее пострадали от эпидемии секторы малого и среднего бизнеса. Многие предприятия отказались брать у государства предложенные кредиты на выплату зарплат.

На общем фоне эксперты выделили отдел, посвященный социально-психологическим аспектам пандемии. Отмечается, что главным фактором роста тревожности стали средства массовой коммуникации, создавшие кризисную, бедственную картину мира.



По состоянию на 22 октября, в России выявлены 15971 новых случая заражения COVID-19.