Эксперты оценили влияние коронавируса на российскую экономику
Сотрудники российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) выпустили доклад, в котором анализируется влияние первой волны пандемии COVID-19 на российскую экономику. Антикризисная политика властей признается в целом современной и эффективной. Выдержки из исследования опубликовало РБК.
При подготовке 740-страничной монографии авторский коллектив взял интервью у нескольких высокопоставленных чиновников, включая вице-премьера Татьяну Голикову, министра труда Антона Котякова, главу МИД Сергея Лаврова, министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Как отмечают эксперты, совокупный объем помощи оказался меньше, чем в большинстве развитых стран (2,7% ВВП), однако более 70% поддержки пошли не на госгарантии, а на реальные субсидии.
Ученые рекомендовали властям заморозить на время кризиса повышение базовой цены на нефть. Эта мера могла бы сохранить больше средств в Фонде национального благосостояния, в который поступают сверхдоходы от нефтегазовой промышленности.
Также в исследовании подчеркивается, что наиболее пострадали от эпидемии секторы малого и среднего бизнеса. Многие предприятия отказались брать у государства предложенные кредиты на выплату зарплат.
На общем фоне эксперты выделили отдел, посвященный социально-психологическим аспектам пандемии. Отмечается, что главным фактором роста тревожности стали средства массовой коммуникации, создавшие кризисную, бедственную картину мира.
По состоянию на 22 октября, в России выявлены 15971 новых случая заражения COVID-19.
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