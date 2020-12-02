Эксперты оценили причиненный Ефремовым ущерб за разбитый автомобиль

Причиненный в ходе смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова ущерб за автомобиль составляет более 1 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей лизинговой компании «СТОУН - ХХI».

Представители компании в апелляционной жалобе просят у суда отменить приговор актеру и признать себя потерпевшими, так как автомобиль, который столкнулся с внедорожников Ефремова, принадлежал «СТОУН - ХХI».

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По мнению коллегии Мосгорсуда, права компании не были нарушены. «СТОУН - ХХI» может обратиться к Ефремову с требованием выплатить материальную компенсацию за разбитый автомобиль в рамках гражданско-процессуального кодекса.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МосгорсудДТПМихаил Ефремов
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