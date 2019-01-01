Эксперты назвали регионы России, где чаще всего женятся
Наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года было зарегистрировано в Москве. Об этом сообщает RT, ссылаясь на информацию, предоставленную Минюстом. Отмечается, что в столице поженились 13,8 тысяч пар. На втором месте в этом списке оказалась Московская область (9,6 тысяч). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – там было зарегистрировано почти 8 тыс. браков. В топ-5 также вошли Краснодарский край и Свердловская область.
Что касается аутсайдеров, то наименьшее количество браков было зарегистрировано в Республике Алтай – всего 240. Далее – по убыванию – Республика Калмыкия и Магаданская область.
Ранее НСН писала, что четверть россиян негативно относятся к сожительству, а около трети считают, что оно негативно влияет на семейную сферу и воспитание детей. Таковы результаты опроса Института социально-политических исследований РАН.
В свою очередь, ранее в эфире НСН ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова обратила внимание на то, что мужчины и женщины воспринимают сожительство по-разному, и из-за этого в России зашкаливает число холостяков.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей