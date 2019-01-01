Общество

Эксперты назвали регионы РФ, лидирующие по потреблению сахара

6 мая09:29

Эксперты Росстата подсчитали, сколько сахара на душу населения пришлось в 2017 году в каждом российском регионе. Как пишет RT, ссылаясь на данные ведомства, на первом и втором местах в этом списке расположились Липецкая и Курская области. Там потребление сладкого на душу населения составили 55 кг. В топ-5 также вошли Тамбовская и Воронежская области, а также Краснодарский край.

Минимальное количество сахара употребляли жители Республики Тыва,  Калмыкии, а также  Чувашии.

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Между тем, ранее стало известно, что в минувшем году потребление сахара в нашей стране превысило норму, установленную Минздравом, почти в два раза. Оно составило почти 40 кг на человека при норме 24-ре.

Вместе с этим потребление мяса и мясопродуктов составило 75,1 кг на человека при норме в 73 кг. Однако отставание наблюдалось по молоку и молокопродуктам — 225,2 кг на человека при норме 325 кг.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о том, почему людям свойственно увлекаться сладкими продуктами.

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ФОТО: РИА Новости
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