Эксперты назвали регионы РФ, лидирующие по потреблению сахара
Эксперты Росстата подсчитали, сколько сахара на душу населения пришлось в 2017 году в каждом российском регионе. Как пишет RT, ссылаясь на данные ведомства, на первом и втором местах в этом списке расположились Липецкая и Курская области. Там потребление сладкого на душу населения составили 55 кг. В топ-5 также вошли Тамбовская и Воронежская области, а также Краснодарский край.
Минимальное количество сахара употребляли жители Республики Тыва, Калмыкии, а также Чувашии.
Между тем, ранее стало известно, что в минувшем году потребление сахара в нашей стране превысило норму, установленную Минздравом, почти в два раза. Оно составило почти 40 кг на человека при норме 24-ре.
Вместе с этим потребление мяса и мясопродуктов составило 75,1 кг на человека при норме в 73 кг. Однако отставание наблюдалось по молоку и молокопродуктам — 225,2 кг на человека при норме 325 кг.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о том, почему людям свойственно увлекаться сладкими продуктами.
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