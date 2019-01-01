Эксперты назвали регионы РФ, лидирующие по потреблению сахара

Между тем, ранее стало известно, что в минувшем году потребление сахара в нашей стране превысило норму, установленную Минздравом, почти в два раза. Оно составило почти 40 кг на человека при норме 24-ре.

Вместе с этим потребление мяса и мясопродуктов составило 75,1 кг на человека при норме в 73 кг. Однако отставание наблюдалось по молоку и молокопродуктам — 225,2 кг на человека при норме 325 кг.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о том, почему людям свойственно увлекаться сладкими продуктами.

