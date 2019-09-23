Эксперты назвали преимущества удалённой работы

Эксперты аналитического центра «Битрикс24» назвали преимущества удаленной работы. Как отмечает RT, её главными достоинствами работодатели считают возможность нанять сотрудника из любой точки мира – об этом заявили 43% респондентов. В свою очередь, 35% участников опроса рассказали, что такое устройство рабочего процесса позволяет им экономить на фонде оплаты труда и аренде рабочих мест. При этом, как отмечают «Известия», каждый четвертый считает, что дистанционная работа экономит время на дороге и средства на питание для самих сотрудников.

Что касается профессий, то такой «рабочий формат» будет особенно удобен для программистов: их готовы взять на работу вне офиса 32% работодателей. Кроме того, 18% ищут дизайнеров и представителей других творческих и интернет профессий. Меньше всего устроиться на дистанционную работу у специалистов в сфере аналитики и топ-менеджеров.