Эксперты назвали оптимальной идею Беглова по территории у Тучкова моста Петербурга

Эксперты положительно оценивают предложение исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по развитию территории, прилегающей к Тучковому мосту.

Ранее озвученная идея застройки этого пространства зданием Верховного суда и жилыми домами вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Жители Северной столицы также отрицательно отнеслись к возможному переносу Музея Блокады.

Альтернативные предложения Александр Беглов озвучил на встрече в президентмо РФ Владимиром Путиным. Врио губернатора хочет оставить Музей Блокады на месте, Верховный суд – перевезти в правительственный квартал, а пространство у Тучкова моста объединить выставочными комплексами, парком и парковкой.

Такие идеи будут с энтузиазмом восприняты горожанами, заявил «ФедералПресс» политтехнолог Марат Баширов. Он, в частности, отмечает, что Беглов сумел наладить эффективную обратную связь с петербуржцами. Решение с застройкой территории около Тучкового моста в центре Города давно назрело, и вариант врио губернатора – оптимальный, считает эксперт.

При этом варианте будет разгружен центр города с появлением новых мест для стоянки, а также исчезает предмет конфликта с переносом Музея Блокады. Всё это, по словам Баширова, улучшает логистику города.

