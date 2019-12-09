Недружественный турпроцент от Эрдогана

Закон о двухпроцентном налоге на проживание в гостиницах на территории Турецкой республики подписал ее президент Реджеп Эрдоган. Первый год действия нового налога его ставка будет ограничена одним процентом, до конца 2020-го. Сумма налога будет исчисляться исходя из стоимости гостиничного номера. Отели должны будут отражать его в счетах клиентов за проживание наряду с другими налоговыми сборами. Взимать его должны будут все гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. А, кроме того, объекты гостиничного сервиса: парки развлечений, аквапарки, рестораны.

Турецкие отельеры в замешательстве. Сказать, как новый налог отразится на ценовой политике отелей, их владельцы пока не могут. В Ассоциации туроператоров России видят два варианта развития событий: либо турецким отелям придется искать варианты корректировки цен на сезон 2020 года, либо оплачивать разницу из своего кармана. Как следует из сообщения на сайте АТОР, фокус в том, что налог не может собираться с постояльцев, например, при выезде из отеля – это стало бы нарушением закона. Плательщиками налога выступают именно объекты размещения, и теперь именно им предстоит искать выход из создавшейся ситуации.

Российские туроператоры уверяют, что в наступающем сезоне новый налог не приведет к подорожанию туров на турецкие курорты. Заключение контрактов с отелями Турции на следующий сезон уже на стадии завершения, поэтому рост налогов для отельеров не скажется на стоимости турпакетов в следующем году, - заявили «Интерфаксу» представители одного из крупнейших туроператоров. По этим данным, спрос на туры в Турцию на будущий сезон по акции раннего бронирования уже превысил прошлогодний на 22%.

Вместе с тем, в более отдаленной перспективе, когда турецкие отельеры найдут способы компенсации своих затрат, связанных с новым налогом, он вполне может отразиться на турпотоке из России в Турцию. Этого не исключил представитель еще одного из крупнейших игроков российской туротрасли. Насколько значительным будет это влияние, зависит еще от ряда факторов, в частности, от ценовой политики традиционных конкурентов Турции в борьбе за российского туриста. Возможно, что владельцы турецких гостиниц и не станут поднимать стоимость размещения в связи с новым налогом, если, к примеру, увидят снижение спроса, - указывают эксперты.

