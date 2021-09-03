Эксперты и предприниматели поддержали программу «Миллион призов»

Акция поощрения «Миллион призов - #ВыбираемВместе», которая организована в Москве для стимулирования избирателей к дистанционному электронному голосованию, позволит избежать локдауна. Так считает фермер-сыровар, предприниматель Олег Сирота.

По его словам, граждане должны быть защищены от возможного заражения коронавирусом на избирательных участках и онлайн-голосование это обеспечивает. С такой точкой зрения согласился глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Он отметил, что программа «Миллион призов - #ВыбираемВместе» даёт возможность снизить риск заражения и сохранить бизнес, который сейчас восстанавливается после карантинных ограничений.

Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн

Для участия в онлайн-голосвании на сентябрьских выборах в российской столице со 2 августа зарегистрировались около 1,5 миллиона человек. Записаться можно до конца суток 13 сентября на портале mos.ru.

Выборы в Госдуму будут проводиться этом году три дня – 17, 18 и 19 сентября. Также в Москве состоятся довыборы депутатов городской думы и выборы муниципальных депутатов района Щукино.

В рамках акции «Миллион призов» будет разыграно 250 тысяч подарков, а также суперпризы — однокомнатные квартиры, автомобили или эквивалент 100 тысяч рублей.

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Фото: www.mos.ru
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