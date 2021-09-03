Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн

Мэр Москвы Сергей Собянин подал заявление на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Об этом градоначальник сообщил в блоге на своём персональном сайте.

Как отметил Собянин, посещение избирательного участка и голосование с помощью бюллетеня — сложившаяся традиция. В противоположность привычному способу, дистанционное электронное голосование – относительно новая, но при этом более быстрая, удобная и надежная технология.

«Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома», — отметил Собянин.

Кроме того, мэр подчеркнул, что в условиях пандемии электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать право гражданина на участие в формировании органов власти.

«Поэтому я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной Думы с помощью сети интернет», — заключил градоначальник.

Собянин отметил, что к электронному голосованию присоединились уже почти полтора миллиона избирателей-москвичей.

