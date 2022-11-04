Эксперты: Бюджет 2023 года позволит Москве продолжить реализацию социальных проектов

«В 2023 году продолжится реализация популярной у москвичей старшего возраста программы «Московское долголетие». На эти цели предусмотрено 3,9 млрд руб., которые будут направлены на развитие и реализацию проекта, чтобы для любого представителя старшего поколения занятия проекта «Московское долголетие» продолжали оставаться абсолютно бесплатными и доступными в каждом районе столицы», - рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, за годы реализации проекта занятия посетили около 450 тыс. человек. В настоящее время в проекте принимают участие около 205 тыс. пенсионеров. Для них открыто более 12 тыс. групп по более чем 30 направлениям.

По словам Филиппова, также ежегодно увеличивается бюджетное финансирование на обеспечение всем необходимым ветеранов Великой Отечественной войны. В 2023 году на эти цели будет направлено 1,5 млрд руб.

Как отметила председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович, бюджет города из года в год остается социально ориентированным. Больше половины выделенных денег направляется на программы соцподдержки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. При этом средства предусмотрены не только на уже существующие меры поддержки, но и на развитие и создание новых программ.

Наталья Карпович уточнила, что многодетные семьи имеют скидку в размере 30% на услуги ЖКХ и 50% - на оплату капремонта. Кроме того, семьям предоставляются молочные продукты для детей до семи лет и бесплатные лекарства до достижения ребенком 18 лет. Проезд для детей и родителей из многодетных семей в городском и пригородном транспорте тоже бесплатный. Многодетные семьи, которые пользуются личным автомобилем, имеют право на бесплатную парковку. Также такие семьи имеют первоочередное право на место ребенка в детском саду.

«Очень важно, что вся материальная помощь семьям ежегодно увеличивается. Например, в следующем году размеры всех городских социальных выплат будут увеличены на 10%. Такие меры поддержки - это очень значимая помощь, на которую действительно рассчитывают многодетные семьи», - добавила Наталья Карпович.

Также бюджетом предусмотрена дальнейшая реализация проектов в сфере образования.

«Бюджет на реализацию программы «Столичное образование» традиционно учитывает ключевые принципы и приоритеты образовательной политики. Прежде всего, он ориентирован на то, чтобы обеспечить равные возможности для каждой школы и одинаково доступное для каждого юного москвича качественное образование, которое не зависит ни от района, в котором он живет, ни от социального положения семьи. Для этого около 10 лет назад был установлен равновысокий норматив на одного обучающегося, и радует, что на ближайшие годы он не только сохранится, но и будет увеличен», - сообщила директор школы №1065 Мария Кулаженкова.

По словам директора школы №1575 Ирины Бобровой, ежегодно городской бюджет выделяет значительные средства на приобретение современного учебного оборудования, поддержку не только талантливых учеников, но и их учителей. Развивается проект по предпрофессиональному образованию: открываются новые направления предпрофклассов, растет количество обучающихся в них.

