Экспертизы подтвердили самооборону сестер Хачатурян, убивших отца
Версия сестер Хачатурян, убивших своего отца, о необходимой самообороне подтвердилась, заявил адвокат одной из них Алексей Паршин. По его словам, об этом свидетельствуют результаты более 20 экспертиз, передает АГН «Москва».
Другой адвокат Ярослав Пакулин также уточнил, что по данным экспертизы, сёстры существовали «в условиях длительного психотравмирующего воздействия своего отца». В свою очередь мать девушек Аурелия Дундук призвала признать их потерпевшей стороной. Как сообщает Москва 24, женщина также выразила недоумение, почему в отношении убитого Михаила Хачатуряна до сих пор не возбуждено уголовное дело.
Стало также известно, что сёстры отказались от наследства и не желают иметь ничего общего с родственниками отца. Как рассказала Дундук Телеканалу «360», она хочет просить о прекращении уголовного преследования сестёр. По ее словам, она сейчас живет с младшей дочерью — Марией. Остальные находятся под домашним арестом у родственников. Суд запретил сёстрам общаться и встречаться друг с другом.
57-летний Михаил Хачатурян был найден мертвым с множественными колото-резаными ранениями в июле 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе Москвы.
В убийстве признались трое его дочерей 17-19 лет. Они пояснили, что сделали это из-за того, что отец долгое время морально их истязал.
Экспертиза установила, что у убитого было расстройство личности. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН назвал это дело довольно неоднозначным, поскольку Михаил Хачатурян совершал насилие над дочерьми, вёл криминальный бизнес и сам едва не убил старшего сына.
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