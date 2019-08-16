Адвокат: Приговор Кириллу Серебренникову будет компромиссным

Комплексная экспертиза по делу «Седьмой студии» установила, что на проект «Платформа» было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов, зачитала текст документа судья Мещанского суда города Москвы Ирина Аккуратова. «Таким образом, режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства», - заявил РИА Новости адвокат Кирилла Серебренникова.

Дело рассматривается в суде с конца октября 2018 года. Подсудимых четверо — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год. Все фигуранты свою вину отрицают.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», адвокат Александр Карабанов в беседе с НСН заявил, что несмотря на выводы экспертизы, говорить о завершении дела «Седьмой студии» пока рано.

«Я бы не делал вывод, что дело разваливается, потому что результат экспертизы двоякий. Кроме того, судья, который будет принимать решение по этому делу, станет опираться на целый комплекс доказательной базы, где выводы экспертизы не будут являться основными. В расчет также будут браться транзакции, свидетельства тех, кто будет говорить, что растрата была. Отсутствие документов, подтверждающих расход средств, это и будет трактоваться в пользу именно совершения махинаций», - пояснил Карабанов.