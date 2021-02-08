Эксперт заявила, что россияне смогут в 2021 году отказаться от защитных масок

Заместитель директора по клинико-аналитической работы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что эпидемия коронавируса прекратится, когда иммунитет будут иметь 60-70% населения, сообщает ТАСС.

По её словам, в настоящее время в России наблюдается «устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом», и если продолжать соблюдать меры профилактики, то можно будет отказаться от ношения масок.

«Самое главное сейчас не расслабляться... В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», - сказала Пшеничная.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к середине лета страна сможет вернуться к нормальной жизни, сообщает RT. По его мнению, уже в августе можно будет жить «с открытым забралом».