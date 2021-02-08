Эксперт заявила, что россияне смогут в 2021 году отказаться от защитных масок
Заместитель директора по клинико-аналитической работы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что эпидемия коронавируса прекратится, когда иммунитет будут иметь 60-70% населения, сообщает ТАСС.
По её словам, в настоящее время в России наблюдается «устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом», и если продолжать соблюдать меры профилактики, то можно будет отказаться от ношения масок.
«Самое главное сейчас не расслабляться... В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», - сказала Пшеничная.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к середине лета страна сможет вернуться к нормальной жизни, сообщает RT. По его мнению, уже в августе можно будет жить «с открытым забралом».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 916 / сут.
Умерли
77 068+407 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+15 881 / сут.
- Песков объяснил высылку из России трёх европейских дипломатов
- Мэнсона бросил менеджер на фоне обвинений в сексуальном насилии
- В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы
- Эксперт заявила, что россияне смогут в 2021 году отказаться от защитных масок
- Глава Еврокомиссии попросила членов ЕС поделиться вакциной с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru