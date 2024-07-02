Эксперт заявил, что мошенники придумали новый способ обмана

По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и сообщают о произошедшем сбое в системе, в результате чего тариф, которым пользовался абонент ранее, больше недоступен.

Мошенник предлагает помочь вернуть старый тариф, для чего просит предоставить доступ к личному кабинету абонента оператора. Впоследствии аферисты могут взять на имя граждан кредиты или микрозаймы через авторизацию на различных площадках, а также получить доступ к банковским счетам или другим аккаунтам.

Ранее в Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

