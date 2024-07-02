Эксперт заявил, что мошенники придумали новый способ обмана
Мошенники придумали новую легенду для обмана, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука.
По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и сообщают о произошедшем сбое в системе, в результате чего тариф, которым пользовался абонент ранее, больше недоступен.
Мошенник предлагает помочь вернуть старый тариф, для чего просит предоставить доступ к личному кабинету абонента оператора. Впоследствии аферисты могут взять на имя граждан кредиты или микрозаймы через авторизацию на различных площадках, а также получить доступ к банковским счетам или другим аккаунтам.
Ранее в Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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