Эксперт: Все подготовленные в Конституцию поправки имеют важное значение
О значении поправок в Конституцию РФ рассказала председатель Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова. Ее мнение публикует Агентство городских новостей «Москва».
Смирнова отметила важность проделанной работы по подготовке изменений в Основной закон страны. Особо она отметила значимость поправок, касающихся социальной сферы, здравоохранения, волонтерства и другие.
«Для меня, как для председателя «Ассамблеи народов России», важны все поправки. Шла очень тщательная, кропотливая, долгая работа по рассмотрению этих поправок. Все поправки, которые включены, и которые вошли в Конституцию, имеют огромное значение: и в социальной сфере, и в поддержке волонтерства, и охраны здоровья, и в сохранении исторической памяти. Очень важно сохранять историческую правду о подвигах нашего народа, потому что много желающих переписать историю», - считает Светлана Смирнова.
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Также она отметила поправки о сохранении этнокультурного и языкового разнообразия, отнеся их к наиболее значимым.
«Россия исторически формировалась как союз народов, все народы объединялись вокруг русского народа. Наряду с этим, Конституция гарантирует этнокультурное и языковое многообразие. Почти 200 народов, которые проживают в РФ, получают гарантию сохранения своих языков, своих культур и традиций, потому что это становится нормой Конституции», - заявила Смирнова.
По ее мнению, если гражданин «хочет, чтобы Россия стала сильной и во внутренней, и во внешней политике, то нужно идти голосовать»
Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
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