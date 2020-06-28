Эксперт: Все подготовленные в Конституцию поправки имеют важное значение

Также она отметила поправки о сохранении этнокультурного и языкового разнообразия, отнеся их к наиболее значимым.

«Россия исторически формировалась как союз народов, все народы объединялись вокруг русского народа. Наряду с этим, Конституция гарантирует этнокультурное и языковое многообразие. Почти 200 народов, которые проживают в РФ, получают гарантию сохранения своих языков, своих культур и традиций, потому что это становится нормой Конституции», - заявила Смирнова.

По ее мнению, если гражданин «хочет, чтобы Россия стала сильной и во внутренней, и во внешней политике, то нужно идти голосовать»

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

