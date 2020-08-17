Эксперт: в России 31 декабря нужно сделать выходным днем

Согласно позиции Минтруда, перенос рабочего дня с 31 декабря текущего года на один из предшествующих выходных не будет соответствовать Трудовому кодексу, однако этот момент могут учесть при переносе выходных дней в 2021 году.

«Никто реально 31 декабря толком не работает. Его нужно объявить выходным, не увеличивая числа выходных дней в году», - говорит Варшавская.

По словам профессора ВШЭ, нужно привести нормативное состояние к реальному. «Кто у нас реально работает 31 декабря, если не брать непрерывное производство и врачей в стационарах?» - задается вопросом эксперт.

Предложение сделать 31 декабря нерабочим днем активно обсуждается, начиная с ноября 2019 года.