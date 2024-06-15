Эксперт Усова рассказала, кого затронет рост пенсий с 1 июля
Пенсии работающих пенсионеров, уволившихся в июне, достигших возраста 80 лет или получивших первую группу инвалидности россиян будут увеличены в июле. Об этом сообщила доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова в беседе с РИА Новости.
«С 1 июля Социальный фонд... автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне», — рассказала эксперт.
При индексации учтут коэффициенты, изменившиеся за период работы граждан.
Кроме того, автоматически будут увеличены выплаты для россиян, которым исполнится 80 лет в июле, и получившим первую группу инвалидности в этом месяце. Также Усова сообщила, что с июля пенсионерам станет проще реализовать свое право на использование накоплений в виде единовременной выплаты.
«Это можно будет сделать, если размер рассчитанной на сумму пенсионных накоплений накопительной пенсии будет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера», — подчеркнула эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru