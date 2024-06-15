Эксперт Усова рассказала, кого затронет рост пенсий с 1 июля

«С 1 июля Социальный фонд... автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне», — рассказала эксперт.

При индексации учтут коэффициенты, изменившиеся за период работы граждан.

Кроме того, автоматически будут увеличены выплаты для россиян, которым исполнится 80 лет в июле, и получившим первую группу инвалидности в этом месяце. Также Усова сообщила, что с июля пенсионерам станет проще реализовать свое право на использование накоплений в виде единовременной выплаты.

«Это можно будет сделать, если размер рассчитанной на сумму пенсионных накоплений накопительной пенсии будет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера», — подчеркнула эксперт.

