Россиянам рассказали, как сократить расходы на заграничный отдых

Стоимость отдыха в ряде зарубежных отелей после майских праздников может снизиться до 50%, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он отметил, что путешествия в межсезонье обходятся дешевле, чем в праздничные дни и пик летних отпусков.

АТОР: Туроператоры продали 70% всех зарубежных туров на майские праздники

По его словам, туристы могут значительно сэкономить, если планируют поездки вне высокого сезона. Кроме того, Горин рекомендовал рассматривать стыковочные рейсы, которые обычно стоят дешевле прямых перелетов, хотя и требуют больше времени в пути.

Он также посоветовал самостоятельно отслеживать предложения туроператоров, поскольку это позволяет найти выгодные акции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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