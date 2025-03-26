Россиянам рассказали, как сократить расходы на заграничный отдых
Стоимость отдыха в ряде зарубежных отелей после майских праздников может снизиться до 50%, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Он отметил, что путешествия в межсезонье обходятся дешевле, чем в праздничные дни и пик летних отпусков.
По его словам, туристы могут значительно сэкономить, если планируют поездки вне высокого сезона. Кроме того, Горин рекомендовал рассматривать стыковочные рейсы, которые обычно стоят дешевле прямых перелетов, хотя и требуют больше времени в пути.
Он также посоветовал самостоятельно отслеживать предложения туроператоров, поскольку это позволяет найти выгодные акции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru