Россиянам рассказали, как сократить расходы на заграничный отдых

По его словам, туристы могут значительно сэкономить, если планируют поездки вне высокого сезона. Кроме того, Горин рекомендовал рассматривать стыковочные рейсы, которые обычно стоят дешевле прямых перелетов, хотя и требуют больше времени в пути.

Он также посоветовал самостоятельно отслеживать предложения туроператоров, поскольку это позволяет найти выгодные акции, передает «Радиоточка НСН».

