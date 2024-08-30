Эксперт Ткаченко: Россияне готовы переплачивать за жилье возле школы

Россияне готовы переплачивать при покупке квартиры, если они находятся близко к престижным школам и вузам. Об этом сайту aif.ru заявил эксперт по недвижимости Алексей Ткаченко.

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По его словам, за такое жильё покупатели готовы заплатить на 20-30% больше средней рыночной стоимости, и ближе к учебному году такие сделки могут составлять до трети от общего количества.

Он отметил, что большой спрос фиксируется на современные жилые комплексы, где учебные заведения возводятся параллельно с домами.

«Для семей, помимо школ и детских садов, очень важна транспортная инфраструктура... Важна безопасность детей, чтобы они могли спокойно добираться со школы в темное время суток», - заключил Ткаченко.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в России в новом учебном году будут работать свыше 80 тысяч образовательных организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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