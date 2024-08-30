Ефимов: В Филимонковском районе Москвы построят школу со скалодромом
В Филимонковском районе столицы инвестор построит школу на территории жилого комплекса «Первый Московский» город-парк на 1100 учащихся со скалодромом и спортивными залами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Социальная инфраструктура Троицкого и Новомосковского административных округов развивается благодаря средствам бюджета и частным инвестициям. Так, в Филимонковском районе девелопер ведет строительство школы площадью свыше 20 тысяч квадратных метров на 1,1 тысячи мест. Там будет создана масштабная спортивная инфраструктура – несколько спортивных залов и уличных площадок», – отметил заммэра.
По его словам, все работы на объекте будут завершены до конца текущего года.
Как отмечается, в новой школе на втором этаже будут оборудованы два спортивных зала, а на первом этаже - зал для хореографии и гимнастики с зоной скалодрома.
У школы будет свое собственное футбольное поле с полупрофессиональным покрытием и беговыми дорожками. Кроме того, площадка для командных игр с мячом, три воркаут-комплекса, а также брусья и столы для настольного тенниса. Запланированы и шесть площадок для активных игр учеников младшей и средней школы.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, сейчас на объекте ведется отделка помещений, в завершающей стадии – фасадные работы.
Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что перед застройщиком стоит задача создать условия не только для учебной, но и для научно-исследовательской деятельности учащихся.
«В помещениях оборудованы современные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием», - подчеркнул Жидкин.
Застройщиком выступает Инвестиционная группа «АБСОЛЮТ». Управляющий директор компании Сергей Караваев заявил, что школы, которые возводятся в «Первом Московском» представляют собой образовательные хабы, где каждый элемент направлен на всестороннее развитие учащихся.
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