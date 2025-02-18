Эксперт: Таксисты в Москве получают до 100 тысяч рублей в месяц

По его словам, доход водителей такси за 2024 год почти не вырос. При этом, чтобы получить 100 тысяч рублей, нужны переработки. Отмечается, что доход таксиста не зависит от класса автомобиля, на котором он работает.

Ранее экономист допустил подорожание такси в России на 7-19% в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

